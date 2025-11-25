Lavrov’dan Türkiye vurgusu: İstanbul müzakereler için yeniden devrede

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna krizinde Türkiye ve Belarus’un yapıcı bir arabulucu rolü üstlenebileceğini söyledi. Başkan Putin’in, İstanbul’un müzakereler için yeniden platform olabileceğini belirten başkan Erdoğan’la bu konuyu görüştüğünü açıkladı. Lavrov ayrıca Macron’un Ukrayna’ya dair sözlerini “gerçeklerden kopuk” diye eleştirdi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN