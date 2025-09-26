26 Eylül 2025, Cuma
Netanyahu tutuklanmaktan korkuyor! Rotasını değiştirmek zorunda kaldı
Tutuklanma endişesi eli kanlı Netanyahu'yu rota değişikliğine zorladı. Terör devleti İsrail’in katliamcı başbakanı Binyamin Netanyahu, BM Genel Kurulu için ABD'ye giderken farklı bir rota izledi. Uçak Akdeniz üzerinden Yunanistan ve İtalya hava sahasını kullandı Fransa hava sahasına ise girmedi.