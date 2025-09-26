26 Eylül 2025, Cuma

A HABER VİDEO

Haberler Dünya Videoları Netanyahu tutuklanmaktan korkuyor! Rotasını değiştirmek zorunda kaldı
Netanyahu tutuklanmaktan korkuyor! Rotasını değiştirmek zorunda kaldı

Netanyahu tutuklanmaktan korkuyor! Rotasını değiştirmek zorunda kaldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 26.09.2025 13:28
Tutuklanma endişesi eli kanlı Netanyahu'yu rota değişikliğine zorladı. Terör devleti İsrail’in katliamcı başbakanı Binyamin Netanyahu, BM Genel Kurulu için ABD'ye giderken farklı bir rota izledi. Uçak Akdeniz üzerinden Yunanistan ve İtalya hava sahasını kullandı Fransa hava sahasına ise girmedi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Netanyahu tutuklanmaktan korkuyor! Rotasını değiştirmek zorunda kaldı
ABD’li senatöre kızından İsrail tepkisi!
ABD'li senatöre kızından İsrail tepkisi!
Netanyahu tutuklanmaktan korkuyor!
Netanyahu tutuklanmaktan korkuyor!
Gazze’de katliam sürüyor!
Gazze’de katliam sürüyor!
İsrail, Gazze’de mülteci kampını vurdu: 1’i çocuk 2 ölü
İsrail, Gazze'de mülteci kampını vurdu: 1'i çocuk 2 ölü
Tarihi zirveye ait yeni görüntüler A Haber’de!
Tarihi zirveye ait yeni görüntüler A Haber'de!
Beyaz Saray’da tarihi zirvede neler konuşuldu?
Beyaz Saray'da tarihi zirvede neler konuşuldu?
Trump’ın o hareketi Netanyahu’ya mesajdı
"Trump'ın o hareketi Netanyahu'ya mesajdı"
Ekvador’da hapishanede isyan: 17 ölü
Ekvador’da hapishanede isyan: 17 ölü
Trump’tan Erdoğan’a övgü: Suriye’yi kurtaran lider
Trump’tan Erdoğan’a övgü: “Suriye’yi kurtaran lider”
Beyaz Saray’da tarihi zirve, tarihi kareler!
Beyaz Saray'da tarihi zirve, tarihi kareler!
Başkan Erdoğan Beyaz Saray’dan ayrıldı!
Başkan Erdoğan Beyaz Saray'dan ayrıldı!
Beyaz Saray’dan Erdoğan–Trump zirvesine ilk paylaşım
Beyaz Saray’dan Erdoğan–Trump zirvesine ilk paylaşım
Daha Fazla Video Göster