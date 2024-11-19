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Netanyahu, Gazze'yi ikiye bölen Netzarim Koridoru'na gitti

Netanyahu, Gazze'yi ikiye bölen Netzarim Koridoru'na gitti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 19.11.2024 23:52
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 410 gündür devam ederken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'yi ikiye bölen Netzarim Koridoru'nu ziyaret ederek, işgalci İsrail askerleri ile bir araya geldi. Ziyareti sırasında kask ve çelik yelek giyen Netanyahu, yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nden kurtarılan her İsrailli esir için, kurtarana 5 milyon ödül vereceklerini belirterek, "Esiri kurtaran herkese, kendisi ve ailesinin Gazze'den ayrılması için güvenli bir yol sunulacak” dedi.
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