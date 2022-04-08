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Nestle grubuna ait Buitoni marka pizza üretim tesisinde skandal görüntüler! Fransız basınında gündem oldu

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Giriş: 08.04.2022 19:03
Güncelleme:08.04.2022 19:03
Fransa’da E.coli bakterisi içerdiği gerekçesiyle geri çağrılan Nestle grubuna ait Buitoni marka donmuş pizzaların, ülke genelinde 48’i çocuk 50 kişiye bakteri bulaşmasına, 2 çocuğun ise ölümüne neden olduğu belirtildi. Fabrikanın eski çalışanının yaptığı paylaşımda pizza üretim hattında kurtçukların olduğu görülmüştü.
Nestle grubuna ait Buitoni marka pizza üretim tesisinde skandal görüntüler
Nestle grubuna ait Buitoni marka pizza üretim tesisinde skandal görüntüler
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