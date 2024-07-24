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Nepal'da uçak düştü: 18 ölü

Nepal'da uçak düştü: 18 ölü

ahaber.com.tr
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Giriş: 24.07.2024 11:32
Nepal'in Katmandu kentinden Pokhara'ya gitmekte olan Saurya Havayolları uçağı Tribhuvan Uluslararası Havalimanı'ndan kalkış sırasında düştü.
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Nepal’da uçak düştü: 18 ölü
Nepal'da uçak düştü: 18 ölü
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