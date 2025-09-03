03 Eylül 2025, Çarşamba
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
NATO'dan dünyaya Rus ordusu uyarısı: Rus ordusu en büyük yığınağını yapıyor
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Rusya'nın orduya büyük bir yığma yaptığını söyledi. Peki Rusya gerçekten yığınak yapıyor mu? Ateşkesin görüşüldüğü bir dönemde anlaşma sağlanamazsa Ukrayna'da daha büyük bir savaş mı başlayacak? A Haber muhabiri Ömer Aydın notları aktardı.