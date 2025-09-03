03 Eylül 2025, Çarşamba

NATO'dan dünyaya Rus ordusu uyarısı: Rus ordusu en büyük yığınağını yapıyor
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.09.2025 16:33
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Rusya'nın orduya büyük bir yığma yaptığını söyledi. Peki Rusya gerçekten yığınak yapıyor mu? Ateşkesin görüşüldüğü bir dönemde anlaşma sağlanamazsa Ukrayna'da daha büyük bir savaş mı başlayacak? A Haber muhabiri Ömer Aydın notları aktardı.
