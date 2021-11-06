07 Kasım 2021, Pazar
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NATO-Rusya geriliminin perde arkası
Rusya, Karadeniz sularına giren ABD Donanması’na ait amfibi komuta kontrol gemisini takibe aldığını açıkladı. Rus Donanması, Karadeniz’de düşman hedeflerini vurma tatbikatı yaptı. Peki, tüm bu gelişmeleri nasıl yorumlamak gerekiyor? Moskova'dan askeri uzman Konstantin Sivkov, A Haber'e özel açıklamalarda bulundu.