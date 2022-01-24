24 Ocak 2022, Pazartesi
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NATO Akdeniz'de tatbikat başlatıyor
Ukrayna - Rusya krizi, NATO ve Avrupa Birliği'nin gündeminde. AB dışişleri bakanları, Ukrayna ve Rusya ana gündemiyle toplanacak. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de, Finlandiya ve İsveç dışişleri bakanları ile Rusya konusunu görüşecek. A Haber muhabiri Fatih Özyar Amsterdam'dan detayları aktardı.