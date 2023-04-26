26 Nisan 2023, Çarşamba
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NASA’dan korkutan açıklama! Dünya’nın sonunu getirebilecek gök taşı giderek yaklaşıyor
Asteroit 2006 HV5 bugün Dünya'nın oldukça yakınından geçecek. NASA söz konusu potansiyel tehlikeli olarak sınıflandırılan asteroidin yakınlığı endişe verici olarak nitelendirirken Dünya'nın sonuna neden olabileceği ifade ediliyor.