26 Nisan 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları NASA’dan korkutan açıklama! Dünya’nın sonunu getirebilecek gök taşı giderek yaklaşıyor

NASA’dan korkutan açıklama! Dünya’nın sonunu getirebilecek gök taşı giderek yaklaşıyor

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 26.04.2023 11:18
Asteroit 2006 HV5 bugün Dünya'nın oldukça yakınından geçecek. NASA söz konusu potansiyel tehlikeli olarak sınıflandırılan asteroidin yakınlığı endişe verici olarak nitelendirirken Dünya'nın sonuna neden olabileceği ifade ediliyor.
Gök taşı Dünya’ya yaklaşıyor!
Gök taşı Dünya'ya yaklaşıyor!
161 yıl sonra kapanıyor!
161 yıl sonra kapanıyor!
Biden aday olacağını açıkladı
Biden aday olacağını açıkladı
Rusya için kritik süreç!
Rusya için kritik süreç!
Almanya’da grev! Yüzlerce uçuş iptal edildi
Almanya'da grev! Yüzlerce uçuş iptal edildi
Disneyland’da korku dolu anlar!
Disneyland'da korku dolu anlar!
Almanya’da yine çifte standart!
Almanya'da yine çifte standart!
Son 24 saatte 9 patlama
Son 24 saatte 9 patlama
Plaja doğru ilerleyen su hortumu korkuttu
Plaja doğru ilerleyen su hortumu korkuttu
GKRY ile Almanya arasında terörist pazarlığı!
GKRY ile Almanya arasında terörist pazarlığı!
Macron’un tepki toplayan siyaseti
Macron'un tepki toplayan siyaseti
Almanya’da grev dalgası! Yüzlerce uçuş iptal
Almanya'da grev dalgası! Yüzlerce uçuş iptal
Daha Fazla Video Göster