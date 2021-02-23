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Videolar Dünya Videoları NASA ilk kez yayınladı! Dünya bu görüntüleri konuşuyor: İşte en net haliyle Mars'a iniş anları

NASA ilk kez yayınladı! Dünya bu görüntüleri konuşuyor: İşte en net haliyle Mars'a iniş anları

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Giriş: 23.02.2021 00:09
Son dakika haberi... Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), geçen hafta Mars'a ulaşan uzay aracı Perseverance'ın iniş görüntülerini yayınladı. NASA'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Perseverance'ın Kızıl Gezegen'e iniş yaptığı anların görüntüleri yayınlandı.

Paylaşımda, "Biraz sallanma, biraz motor kısma ve yere hafif bir iniş" ifadeleri kullanıldı.
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