Myanmar’da 7,7 büyüklüğünde deprem! 3 ülke birden sarsıldı

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS), Myanmar'ın orta kesiminde yer alan bölgede 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Aynı bölgede kısa bir süre sonra 6,4 büyüklüğünde deprem oldu. Yerin 10 km altında gerçekleşen şiddetli sarsıntının çevre ülkeler Bangladeş, Tayland ve Çin'in güney şehirlerinde hissedildiği belirtildi.

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