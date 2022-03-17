Müslümanları sarin gazına layık gördüler! Batı medyası bir kez daha gerçek yüzünü gösterdi

Rusya ve Ukrayna krizi dünya genelinde Batılı devletlerin ve medyasının ırkçı tarafını da bir kez ortaya çıkardı. ABD'de CNN International kanalında savaşa ilişkin değerlendirmelerde bulunulan programda "Sarin gazının Suriye'de Müslüman ve farklı kültürden insanlara karşı kullanılması bir şeydir ama bu silahlar Avrupalılar üzerinde kullanıldığında Avrupa ülkeleri ne yapacak?" ifadelerine yer verildi. Irkçı söylem Müslüman aleminden büyük tepki topladı.