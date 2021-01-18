Fransa'da hükümetin 18 yaşından küçük kızlara başörtüsü takmayı yasaklama girişimleri ulusal meclis tarafından reddedildi. Meclis talebi "aşırıcı" olarak niteledi. Peki söz konusu karar Fransa'da nasıl yankılandı? Uluslararası Adalet, Eşitlik ve Barış Konseyi Genel Sekreteri Celil Yılmaz Paris'ten konuyla ilgili A Haber'de açıklamalarda bulundu.

Fransa'da hükümetin 18 yaşından küçük kızlara başörtüsü takmayı yasaklama girişimleri ulusal meclis tarafından reddedildi. Meclis talebi "aşırıcı" olarak niteledi. Peki söz konusu karar Fransa'da nasıl yankılandı? Uluslararası Adalet, Eşitlik ve Barış Konseyi Genel Sekreteri Celil Yılmaz Paris'ten konuyla ilgili A Haber'de açıklamalarda bulundu.

"ZOR GÜNLER BEKLİYOR"

Yılmaz, "Fransa'da Müslümanlar son 1 yılda çok ciddi bir baskı altında. Fransa'da Müslümanlar çok kaygılı bu konuda. Bu red konusu biraz gönüllere su serpti ancak bugün görüşülen 50'den fazla maddenin içeriğine baktığımızda Fransa'da Müslümanları zor günlerin beklediğini çok açık bir şekilde söyleyebiliriz." ifadelerini kullandı.