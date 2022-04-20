Müslüman kadınlara Fransız polisinden dayak

Fransa'da Müslümanlara karşı ırkçı saldırıların sonu gelmiyor. Bu kez Fransız polisi iki Müslüman kadını yol ortasında dakikalarca tartakladı. Ardından da başlarına vurarak kadınları yere yatırdı. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından polis şiddetine tepki çığ gibi büyüdü.

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