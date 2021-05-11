Mültecilere Yunan zulmü! Kan donduran sözler

Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekilleri, Ege Denizi'nde Yunanistan'ın göçmenleri denizde geri itmesini ve AB Sınır Koruma Ajansının (Frontex) bu olaylardaki rolünü, geri itmeleri kanıtlarıyla ortaya koyan gazetecilerden dinledi. Hollandalı gazeteci Van Dijke, birçok olayda kurtarma operasyonu yerine Libya sahil güvenlik botlarının olay yerlerine gelerek önleme yaptığı bilgisini vererek, "Frontex'in gözetiminde en az 91 kişi öldü ya da denizde kayboldu." dedi.