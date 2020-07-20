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MotoGP’de feci kaza! Şampiyonluğun favorisi Marc Marquez metrelerce takla attı

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Giriş: 20.07.2020 11:45
Güncelleme:20.07.2020 11:49
MotoGP’de yeni sezon beklenmedik bir kazayla başladı. İspanya’da yapılan ilk yarışta şampiyonluğun en büyük favorisi yaşadığı talihsiz kaza sonucunda yarış dışı kaldı. Marquez’in kaza sırasında sağ kolu kırıldı.

MotoGP'de yeni sezon beklenmedik bir kazayla başladı. İspanya'da yapılan ilk yarışta şampiyonluğun en büyük favorisi yaşadığı talihsiz kaza sonucunda yarış dışı kaldı.

Marquez rakiplerinin gerisinde kaldığı yarışta daha sonra üst sıralara dönmeyi başarsa da bu kez de kaza geçirdi. Sağ kolu kırılan Marquez'in Pazatesi günü Barcelona'da ameliyat edileceği belirtildi.

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