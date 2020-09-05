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Mossad'ın eski yetkilisinden İsrail-BAE itirafı

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Giriş: 05.09.2020 00:58
Güncelleme:05.09.2020 01:09
A Haber, Mossad eski yetkilisi David Meiden'in röportajında itiraf ettiği İsrail-BAE ilişkilerini deşifre etti. Mossad eski yetkilisi David Meiden, "İki ülke arasındaki ilişkiler 2005 yılının sonunda, 2006'nın başında başladı." dedi.

Mossad eski yetkilisi David Meiden, bir haber sitesine verdiği röportajda İsrail-BAE ilişkilerinin daha eskiden ilerlediğini açıkladı.

Mossad'ın eski yetkililerinden Meiden'in röportajından dikkat çeken bölümler;

"İki ülke arasındaki ilişkiler 2005 yılının sonunda, 2006'nın başında başladı. Bundan önce İsrailli yetkililer, zaman zaman BAE'li meevkidaşlarıyla karşı karşıya geldi. Karşılaşmalar sadece üçüncü ülkeler, zirvelerde, toplantılarda yaşanırdı ama ciddi görüşmeler değildi. Ciddi görüşmeler 2006'da dönemin Başbakanı Arile Şaron'un Mossad'ın başındaki Dagan'a yaklaşması ve ona iki görev vermesi ile başladı. Birincisi İran'ın kitle imha silahları geliştirdiği iddiaları araştırılacak, ikincisi ise bölgedeki bazı Sünni devletlerle ilişkiler kurulacaktı."

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