Moskova’da tarihi Zafer Günü: Dünyanın gözü Kızıl Meydan’a çevrildi!

Rusya-Ukrayna savaşının gölgesinde Moskova, İkinci Dünya Savaşı'nda Kızıl Ordu'nun kazandığı zaferin yıl dönümünü kutlamaya hazırlanıyor. Putin iktidarı için bir güç gösterisine dönüşen ancak bu yıl "güçsüzlük gösterisi" olarak nitelendirilen kritik tören için nefesler tutulmuş durumda. ABD'nin devreye girdiği diplomasi trafiği ve 1000'e 1000 esir takası formülünün gölgesinde yapılacak olan tören, dünya kamuoyu tarafından anbean takip ediliyor.