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Mısırlı kadından Batı medyasına ahlak ve meslek dersi: Kukla olmuşsunuz haberiniz yok!

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Giriş: 20.10.2023 19:55
Mısır’ın birçok şehrinde meydanlar Filistin’e destek gösterileriyle doldu. Başkent Kahire’de on binlerce kişi, işgalci İsrail'in Filistinlilere yönelik katliamını protesto etti. Alanda yayın yapan Batı medyası da protestoların hedefi oldu. Mısırlı bir kadın Refah Sınır Kapısında Batılı gazetecilere ahlak ve meslek dersi verdi. ABD merkezli CNN'e tepki gösteren bir kadın, "Hadi bunu da örtbas edin! Sizin 'demokrasiniz' bölgeyi bu hale getirdi. Kukla olmuşsunuz, haberiniz yok!" tepkisini gösterdi.
Batı medyasına ahlak ve meslek dersi
Batı medyasına ahlak ve meslek dersi
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