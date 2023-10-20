20 Ekim 2023, Cuma
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Mısırlı kadından Batı medyasına ahlak ve meslek dersi: Kukla olmuşsunuz haberiniz yok!
Mısır’ın birçok şehrinde meydanlar Filistin’e destek gösterileriyle doldu. Başkent Kahire’de on binlerce kişi, işgalci İsrail'in Filistinlilere yönelik katliamını protesto etti. Alanda yayın yapan Batı medyası da protestoların hedefi oldu. Mısırlı bir kadın Refah Sınır Kapısında Batılı gazetecilere ahlak ve meslek dersi verdi. ABD merkezli CNN'e tepki gösteren bir kadın, "Hadi bunu da örtbas edin! Sizin 'demokrasiniz' bölgeyi bu hale getirdi. Kukla olmuşsunuz, haberiniz yok!" tepkisini gösterdi.