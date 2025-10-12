12 Ekim 2025, Pazar

A HABER VİDEO

Mısır’da Katarlı diplomatların aracı kaza yaptı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.10.2025 12:14
Mısır'da düzenlenen Gazze müzakeresine katılan Katar heyeti trafik kazası geçirdi. Üç kişi hayatını kaybetti.
