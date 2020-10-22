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Milyonlar bu görüntüleri konuşuyor: Azerbaycanlı askerler Ermeni ordusuna Karabağ'ın kime ait olduğunu gösterdi!

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Giriş: 22.10.2020 19:38
Güncelleme:22.10.2020 20:20
Karabağ'daki çatışmalar 26. gününde. Kahraman Azerbaycan ordusu, 28 yıldır Ermenistan tarafından işgal altında olan topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonda emin adımlarla ilerliyor. Sosyal medyaya düşen görüntülerde Azerbaycan askerleri, çatışmalarda sağ olarak ele geçirdiği bir grup Ermeni askere Karabağ'ın kime ait olduğu öğretiyor.

Karabağ'daki çatışmalar 26. gününde. Kahraman Azerbaycan ordusu, 28 yıldır Ermenistan tarafından işgal altında olan topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonda emin adımlarla ilerliyor.

Sosyal medyaya düşen görüntülerde Azerbaycan askerleri, çatışmalarda sağ olarak ele geçirdiği bir grup Ermeni askere Karabağ'ın kime ait olduğu öğretiyor.

İRAN SINIRI KONTROL ALTINDA!
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Fuzuli, Cebrail ve Zengilan kentlerinde 20 köy ile bir kasabanın daha Ermeni işgalinden kurtarıldığını, İran sınırında tam kontrolün sağlandığını açıkladı.

Aliyev, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Fuzuli kentinin Mollaveli, Yukarı Refidinli, Aşağı Refidinli; Cebrail kentinin Sirik, Şıhlar, Mestelibeyli, Derzili; Zengilan kentinin Kollukışlak, Malatkeşin, Kend Zengilan, Genlik, Velikulubeyli, Karadere, Çöpedere, Tatar, Tiri, Emirhanlı, Karkulu, Bartaz ve Dellekli köyleri ile Ağbend kasabasının işgalden kurtarıldığını belirtti.

Aliyev, Zengilan'daki Ağbend kasabasının işgalden kurtarılmasıyla Azerbaycan-İran devlet sınırında tam kontrolün sağlandığını ifade etti.

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