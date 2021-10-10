Mescid-i Aksa imamının evine baskın! Filistinli gazeteci bölgedeki durumu aktardı

İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’nın İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri’nin evine baskın düzenledi. Polisin Şeyh Sabri’nin ilerlemiş yaşına bakmaksızın korku ve panik havası oluşturduğu ifade edildi. Bölgedeki son durumu Filistinli gazeteci yazar Muhammed Abutikaya A Haber’de anlattı.

Şeyh İkrime Sabri'nin Ofisinden yapılan açıklamada, İsrail polislerinin Sabri'nin işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Es-Suvvane Mahallesi'nde bulunan evine baskın düzenlediği bildirildi.

A Haber'de canlı yayına katılan Filistinli gazeteci yazar Muhammed Abutikaya, bölgedeki son durumu şu ifadelerle aktardı:

"Bugün sabahın erken saatlerinde Kudüs'te önde gelen liderler, şahsiyetler ve kurumların başkanlarına yönelik bir saldırı başlatıldı. Onların evleri basılarak sorguya çağrıldı. İşgalcilere ait istihbarat tarafından bir operasyon başlatıldığını biliyoruz. Sabri'nin evine baskın düzenlendi. Sorguya çağrıldı. Vahşi bir şekilde evde bulunanlara şiddet uygulandı. Sabahtan beri işgal güçlerinin korunmasında yaklaşık 100 işgalci Yahudi tarafından Mescid-i Aksa'ya yönelik baskın düzenlendi. Yeni bir düzenlenmesi bekleniyor."