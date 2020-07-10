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Merkel'e casus şoku! Yakın bir kişi Mısır ajanı çıktı

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Giriş: 10.07.2020 12:28
Almanya’da Başbakan Angela Merkel’e bağlı Federal Basın Dairesi’nde görevli bir kişinin yıllardır Mısır adına casusluk faaliyetleri yürüttüğü ortaya çıktı. Basın merkezinde topladığı bilgileri Mısır istihbaratına ulaştıran çalışan hakkında soruşturma başlatıldı.

Alman medyasının son dakika duyurduğu habere göre, Başbakan Merkel'e bağlı Federal Basın Dairesi'nde görevli, ismi açıklanmayan bir kişinin Mısır istihbaratına yıllardır bilgi geçtiği ortaya çıktı. Söz konusu çalışan hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi. Basın Dairesi Sözcüsü, "Ne soruşturmayla ilgili ne de kişinin kimliğiyle ilgili açıklama yapmayacağız" dedi. Sözcü, buna gerekçe olarak da soruşturmanın henüz tamamlanmamasını gösterdi. Ancak basına sızan bilgilere göre ajanlık yapan çalışanın, Federal Basın Dairesi'nin misafir kabul bölümünde orta derece bir yetkiyle görev yaptığı yönünde"

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