11 Ekim 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Meksika'yı kasırga vurdu: 1 ölü

Meksika'yı kasırga vurdu: 1 ölü

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 11.10.2023 15:32
Meksika kıyılarını vuran Lidia Kasırgası'nda 1 kişi hayatını kaybetti. Meksika Devlet Başkanı Andrés Manuel Lopez Obrador yaptığı açıklamada, Nayarit ve Jalisco eyaletlerinde yaşayanlara evlerinden çıkmamaları çağrısında bulundu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Meksika’yı kasırga vurdu: 1 ölü
Meksika'yı kasırga vurdu: 1 ölü
Gazze’den Aşkelon’a roket atılıyor!
Gazze'den Aşkelon'a roket atılıyor!
İsrail, Gazze İslam Üniversitesi’ni vurdu
İsrail, Gazze İslam Üniversitesi'ni vurdu
Mühimmat taşıyan ilk ABD uçağı İsrail’de
Mühimmat taşıyan ilk ABD uçağı İsrail'de
Gazze’deki yıkım uydu fotoğraflarında
Gazze'deki yıkım uydu fotoğraflarında
Afganistan’da 6,3 ve 5 büyüklüğünde iki deprem!
Afganistan'da 6,3 ve 5 büyüklüğünde iki deprem!
BBC’nin yanlı tutumuna Filistinli elçiden tepki!
BBC'nin yanlı tutumuna Filistinli elçiden tepki!
Rusya’dan Filistin açıklaması!
Rusya'dan Filistin açıklaması!
Gazze’de yerinden edilen Filistinli sayısı 180 bin!
Gazze'de yerinden edilen Filistinli sayısı 180 bin!
Saldırılarda 7 gazeteci hayatını kaybetti!
Saldırılarda 7 gazeteci hayatını kaybetti!
İsrail-Hamas çatışması nerede sürüyor?
İsrail-Hamas çatışması nerede sürüyor?
İsrail kaç noktadan operasyon başlatacak?
İsrail kaç noktadan operasyon başlatacak?
Daha Fazla Video Göster