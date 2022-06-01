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Meksika'daki Agatha Kasırgası can almaya devam ediyor! Çok sayıda ölü ve yaralı var

İHA
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Giriş: 01.06.2022 11:58
Güncelleme:01.06.2022 11:58
Meksika'nın Oaxaca eyaletinde etkili olmaya başlayan Agatha Kasırgası'nda 10 kişinin öldüğü, 20 kişinin de kaybolduğu bildirildi. Pasifik'te mevsimin ilk kasırgası olan Agatha Meksika kıyılarında etkili oluyor.
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