01 Haziran 2022, Çarşamba
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Meksika'daki Agatha Kasırgası can almaya devam ediyor! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Meksika'nın Oaxaca eyaletinde etkili olmaya başlayan Agatha Kasırgası'nda 10 kişinin öldüğü, 20 kişinin de kaybolduğu bildirildi. Pasifik'te mevsimin ilk kasırgası olan Agatha Meksika kıyılarında etkili oluyor.