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Meksika’da El Chapo'nun oğlu tutuklandı! Çete üyeleri ortalığı birbirine kattı

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Giriş: 06.01.2023 15:12
Meksika’daki Sinaloa Karteli’nin eski lideri ünlü uyuşturucu baronu El Chapo lakaplı Joaquin Guzman’ın oğlu Ovidio Guzman’ın gözaltına alınmasının ardından ortalık savaş alanına döndü. Çete üyeleri polisle çatıştı. Çıkan çatışmada çok sayıda ölü ve yaralılar var...
Meksika’da El Chapo’nun oğlu tutuklandı!
Meksika’da El Chapo'nun oğlu tutuklandı!
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