06 Ocak 2023, Cuma
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Meksika’da El Chapo'nun oğlu tutuklandı! Çete üyeleri ortalığı birbirine kattı
Meksika’daki Sinaloa Karteli’nin eski lideri ünlü uyuşturucu baronu El Chapo lakaplı Joaquin Guzman’ın oğlu Ovidio Guzman’ın gözaltına alınmasının ardından ortalık savaş alanına döndü. Çete üyeleri polisle çatıştı. Çıkan çatışmada çok sayıda ölü ve yaralılar var...