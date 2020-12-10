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Mekke'yi çekirge sürüleri bastı

İHA
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Giriş: 10.12.2020 00:06
Güncelleme:10.12.2020 00:12
Suudi Arabistan'ın Mekke kentini çekirge sürüleri bastı. Çekirge sürüleri neredeyse kentin tüm bölgelerini istila ederken, yeşilliklere zarar verdi.

Suudi Arabistan'ın Mekke kentini çekirge sürüleri bastı. Çekirge sürüleri neredeyse kentin tüm bölgelerini istila ederken, yeşilliklere zarar verdi.

Bazı Mekke sakinleri, Mescid-i Haram ve çevresinde çekirge sürüsünün yayılmasından endişe ettiklerini ifade ederek, yetkili makamları gerekli önlemleri almak için hızlı hareket etmeye çağırdı.

Çekirgeler ve hamam böcekleri geçen yıl da Mekke ve Mescid-i Haram'ı da basmıştı.

Müslümanların Hac ibadetini yerine getirildiği Mescid-i Haram'da ilk defa böyle bir olayla karşılaşıldığı belirtilmişti.

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