10 Aralık 2021, Cuma
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Maymun eline bıçağı aldı! Yaptıklarıyla ise sosyal medyada gündem oldu - Video haber TIKLA İZLE
Eline aldığı bıçakla öyle bir şey yaptı ki sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Hindistan'ta yaşanan olayın kahramını sevimli maymunun yaptıkları çok konuşuldu. İşte o video...
Hindistan'da kaydedilen görüntülerde, bir maymunun eline aldığı bıçağı önündeki taşa sürterek bilediği anlar sosyal medyanın gündemine oturdu.
Maymunun bıçağı bilediği anlardaki hareketler ise kullanıcılar tarafından "Savaşa hazırlık yapıyor gibi" yorumlarına neden oldu.