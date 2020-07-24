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Maske takmadı uçaktan atıldı

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Giriş: 24.07.2020 12:53
Güncelleme:24.07.2020 12:57
ABD’nin Ohio eyaletinden North Carolina’ya giden uçakta, bir kadın yolcu maske takmayı reddettiği için uçaktan indirildi. O anları bir başka yolcu görüntüledi. 19 Temmuz’da gerçekleşen olayda, maske takmayan yolcu uçaktan ayrılırken diğer yolcular alkışlayarak tepki gösterdi.

American Airlines Havayolları'na ait uçakta, bir kadın yolcu koruyucu maske takmadığı için uçuş görevlileri tarafından uyarıldı. Uçuş görevlileri, maske takmayı reddeden kadından, uçaktan ayrılmasını istedi. Uçaktaki tartışma esnasında yolculardan birinin, 'neden maske takmadığı' sorusuna kadın, tıbbi bir rahatsızlığı olduğu için maske takamayacağı cevabını verdi.


Kadın uçağı terk ederken yolcular alkışlamaya başladı, kadın ise "İstediğiniz kadar alkışlayın" dedi. Olayı görüntüleyen yolcu basına yaptığı açıklamada, kadının uçağa binerken sürekli etrafındaki yolcularla tartıştığını ifade etti.

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