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Mars'ta heyecanlandıran keşif! Mars'ın derinliklerinde su bulundu

Mars'ta heyecanlandıran keşif! Mars'ın derinliklerinde su bulundu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 14.08.2024 09:19
Mars'ta yaşam mümkün olabilir mi? Bilim dünyasından bu soruya yanıt olabilecek heyecanladıran bir yanıt geldi. NASA Mars'ın yüzeyinden 10 ila 20 km derinlikte su rezervuarı buldu.
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