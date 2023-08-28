Markale katliamının 29. yıl dönümü! Saraybosna’da neler yaşandı?

Bosna-Hersek'te 1992-95 yılları arasında Sırp birlikleri, sivillere yönelik iki kanlı saldırı yaptı. Markale katliamları olarak bilinen bu saldırıların üzerinden 29 yıl geçse de yaşananlar unutulmadı. İşte tüm detaylar…

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN