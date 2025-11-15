15 Kasım 2025, Cumartesi
Maduro'dan ABD halkına barış çağrısı: Yeni Gazze mi istiyorsunuz?
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ABD'nin Karayipler bölgesindeki saldırganlığına karşı barış mesajı verdi. "Savaşa hayır" diyen Maduro, Washington'ın duyurduğu "Güney Mızrağı" operasyonunu eleştirdi ve ABD halkına seslenerek, “Güney Amerika'da yeni bir Gazze mi istiyorsunuz?” dedi.