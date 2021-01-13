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Madrid’de kara saplanan yiyecek kamyonu yağmalandı | Video

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Giriş: 13.01.2021 21:41
Güncelleme:13.01.2021 21:51
İspanya’nın başkenti Madrid’de kara saplanan yiyecek yüklü kamyon, yağmacıların saldırısına uğradı. Kamyondan yaklaşık 20 ton yiyecek çalındı. Kamyonun yağmalandığı anlar ise çevrede bulunan kişiler tarafından anbean telefon ile kaydedildi.

İspanya'nın başkenti Madrid'in Moratalaz bölgesinde yiyecek yüklü bir kamyon, yoğun kar yağışı nedeniyle yolda kalmasının ardından yağmacıların saldırısına uğradı.

Yağmacıların, aracın arka kapısını zorlayarak açmalarının ardından yaklaşık 20 ton yiyeceği çaldıkları bildirildi.

Çalınan yiyecekler arasında meyve, sebze, yoğurt, tatlı ve içeceklerin olduğu açıklandı.

Kamyon sürücüsü polise verdiği ifadesinde, karda mahsur kaldıktan sonra teknik yardım talebinde bulunduğunu ve aracı terk ederek eve gitmeye karar vermesinin ardından yağmanın başladığını ifade etti.

Sürücü, ilerleyen saatlerde aracı kontrol etmek için olay yerine döndüğünü fakat hiçbir şey yapamadığını, hatta bazı yağmacılar tarafından ölümle tehdit edildiğini belirtti.

Kamyonun yağmalandığı anlar ise çevrede bulunan kişiler tarafından anbean telefon ile kaydedildi.

Öte yandan Filomena fırtınası ile birleşen yoğun kar yağışı İspanya'da hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor.

Son gelen bilgilere göre ülkenin değişik yerlerinde 4 kişi kar yağışı nedeniyle hayatını kaybetti.

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