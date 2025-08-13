14 Ağustos 2025, Perşembe

Macron: Ukrayna toprakları müzakere edilemez
Macron: Ukrayna toprakları müzakere edilemez

Macron: Ukrayna toprakları müzakere edilemez

Giriş: 13.08.2025 22:52
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Trump ve Putin görüşmesi öncesi sert mesajlar verdi. Macron, Ukrayna’ya ait toprakların pazarlık konusu olamayacağını söyledi. “Bu sadece Ukrayna Devlet Başkanı tarafından müzakere edilebilir” dedi. Trump ile yaptığı görüşmede beklentilerini açıkça ifade ettiklerini aktardı. Trump’ın Alaska’daki toplantıda ateşkes hedeflediğini belirtti. Ateşkesin esir değişimi ve çocukların serbest bırakılmasıyla desteklenmesi gerektiğini vurguladı. Toprak tavizleri ve güvenlik garantilerinin bağlantısına dikkat çekti. Trump’ın “NATO bu garantilerin parçası olmamalı” dediğini hatırlattı. ABD ve müttefiklerin güvenlik garantilerinde yer alması gerektiğini söyledi. Trump’ın Putin ve Zelenskiy ile tarafsız bir Avrupa ülkesinde zirve yapmak istediğini açıkladı.
