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Lübnan’ın başkenti Beyrut’taki patlamanın en net görüntüleri yayınlandı! İşte dehşete düşüren an...

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Giriş: 07.08.2020 16:05
Güncelleme:07.08.2020 16:10
Lübnan’ın başkenti Beyrut’taki limanda meydana gelen patlamanın en net görüntüleri yayınlandı. Dehşete düşüren patlama sonrası oluşan şok dalgasıyla çevredeki binalarda oluşan hasar saniye saniye kameralara yansıdı.

Beyrut'taki limanda 2 bin 700 ton amonyum nitratın patlamasıyla kent felaketi yaşadı.

Patlamada 137 kişi yaşamını yitirirken, 5 bin kişi de yaralandı.

Öte yandan kentte milyarlarca dolar maddi hasar meydana geldi.

Bir binanın çatısından kaydedilen görüntülerde, patlama anı kameralara yansıdı.

Patlamayla birlikte yayılan şok dalgasının yüksek apartman bloklarının camlarını havaya uçurduğu anbean kameralara yansıdı.

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