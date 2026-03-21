Lübnan'da trajedi: Şiddetli yağmur ve bombardıman

Katil İsrail ordusunun Lübnan'ın başkenti Beyrut ve güney bölgelerine yönelik vahşi saldırıları hız kesmeden devam ediyor. Gece saatlerinde Dahiye bölgesine yeni bir saldırı dalgası düzenlenirken, Lübnan Sağlık Bakanlığı can kaybının bini aştığını duyurdu. Evlerini terk etmek zorunda kalan ve derme çatma çadırlarda yaşam mücadelesi veren Lübnanlılar ile sığınmacılar, Ramazan Bayramı'nın ikinci gününe şiddetli yağmur ve bombardıman sesleri altında uyandı. Bölgedeki sıcak gelişmeleri ve yürek burkan insanlık dramını saniye saniye takip eden A Haber Muhabiri Ata Gündüz Kurşun, sahadaki son durumu aktardı.