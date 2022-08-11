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Lübnan'da rehine krizi! Banka basan silahlı saldırgan çok sayıda kişiyi rehin aldı

A Haber
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Giriş: 11.08.2022 14:19
Son dakika dünya haberi... Lübnan'da rehine krizi yaşanıyor. Silahlı bir kişi Beyrut'un batısında bulunan bir bankada çok sayıda kişiyi rehin aldı. İşte bölgeden görüntüler...

Lübnan'da bir kişi bankada dondurulan parasını alamayınca hamra bölgesinde bulunan bir bankaya saldırdı.

Silahlı saldırgan Lübnan Fedaral Bankası'nın bir şubesi içerisinde çok sayıda kişiyi rehin aldı. Bölgeye acilen güvenlik ekipleri sevk edildi.

Lübnan polisi olası bir operasyon için hazırlıyor.

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