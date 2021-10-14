14 Ekim 2021, Perşembe
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Lübnan Beyrut'ta silah sesleri! Ölü ve yaralılar var | Bölgedeki son durumu A Haber canlı yayınında anlattı
Hizbullah ve Emel Hareketi destekçileri, Beyrut Limanı'nda geçen yıl meydana gelen patlamayı soruşturan Hakim Tarık El-Bitar'ın yerine başkasının atanması talebiyle Beyrut Adalet Sarayı önüne doğru yürüyüş için toplanmıştı. Protestocuların üzerine ateş açılması sonucu en az 3 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı. Lübnan ordusu da halka Beyrut'taki çatışma bölgelerini boşaltmaları çağrısı yaptı. Gazeteci Van Meguerdutchian, A Haber canlı yayınında bölgedeki son gelişmeleri aktardı. Meguerdutchian, “Şu an çatışma dönen yerden birkaç yüz metre uzaklıktayız. Ordu bölgeyi güçlendirmeye başladı. Beyrut hükümeti bölgedeki silahlı saldırıya yanıt vermek için geldi. Durum biraz sakinleşmeye başladı. Ölü ve 20’den fazla yaralılar var.” ifadelerini kullandı.