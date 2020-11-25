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Libya'da kahpelikte zirve! Türk Bayrağı'nı düşman bayrağı olarak kullandıktan sonra çiğnediler

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Giriş: 25.11.2020 01:15
Güncelleme:25.11.2020 01:16
BAE, Fransa ve Suudi Arabistan tarafından Libya'da desteklenen terörist Hafter'e bağlı Libya Ulusal Ordusu bir tatbikat düzenledi. Tatbikatta düşman bayrağı olarak Türk Bayrağı kullanılırken, Hafter'e bağlı bir askerin bayrağımızı ayağıyla ezdiği anlar da kameralara yansıdı.

Libya'da BAE, Fransa ve Suudi Arabistan tarafından desteklenen gayrimeşru güçlerin lideri General Hafter'e bağlı Libya Ulusal Ordusu'nun düzenlediği tatbikatta, düşman olarak Türk Bayrağı kullanıldı. Tatbikat esnasında şanlı bayrağımızın yere atılarak bir asker tarafından çiğnendiği görüldü.

TERÖRİST HAFTER KİMDİR?

Libya'da 2011'de başlayan Arap Baharından bu yana sular durulmazken, son dönemde iki farklı güç odağının mücadelesi yaşanıyor.

Bir tarafta Birleşmiş Millletler, Nato ve Avrupa Birliği gibi kurumların resmi olarak tanıdığı Ulusal Mutabakat Hükümeti yer alıyor. Diğer tarafta Halife Hafter başını çektiği Libya Ulusal Ordusu var.

Hafter, 2011'de Kaddafi yönetiminin devrilmesinin ardından, yaklaşık 20 yıl kaldığı ABD'den Libya'ya geri dönmüştü. Kaddafi'nin silah arkadaşlığından, CIA danışmanlığına, darbe girişiminden, başkenti silah zoruyla işgal girişimine kadar Libya'nın yakın tarihinde birçok rol üstlenen Hafter, çevresi tarafından iktidar ve güç peşinde biri olarak tanımlanıyor.

Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Hafter, son olarak, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan 2019'da saldırı başlatmış ve Libya'nın uluslararası tanınırlığa sahip tek yasal temsilcisi UMH Başbakanı Fayiz es-Serrac ile yapılan görüşmleri sekteye uğratmıştı.

Halife Hafter, ülkesinin bugün içinde bulunduğu şiddet sarmalı ve siyasi kaosun önde gelen müsebbipleri arasında gösteriliyor.

Son dakika: Libyada darbeci Haftere şok! Hafter yanlısı sözde hükümet istifa etti SON DAKİKA: LİBYA'DA DARBECİ HAFTER'E ŞOK! HAFTER YANLISI SÖZDE HÜKÜMET İSTİFA ETTİ

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