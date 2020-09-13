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Son dakika: Libya'da darbeci Hafter'e şok! Hafter yanlısı sözde hükümet istifa etti

Son dakika haberi... 'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri yanlısı doğudaki sözde hükümet, ağırlaşan yaşam şartlarına karşı 3 gündür devam eden protestolar nedeniyle Tobruk'taki Temsilciler Meclisi (TM) Başkanı 'e istifasını sundu.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 13.09.2020 Güncelleme Tarihi: 13.09.2020
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Son dakika: Libya'da darbeci Hafter'e şok! Hafter yanlısı sözde hükümet istifa etti

Konseyin internet sitesinde yer alan açıklamada, (uluslararası toplumun tanımadığı) Abdullah es-Seni başkanlığındaki sözde hükümetin, TM Başkanı Salih'e istifasını sunduğu duyuruldu.

Açıklamada, istifanın değerlendirilmek üzere Meclise sunulacağı kaydedildi ancak tarih verilmedi.

Son dakika: Libyada darbeci Haftere şok! Hafter yanlısı sözde hükümet istifa etti . SON DAKİKA: LİBYA'DA DARBECİ HAFTER'E ŞOK! HAFTER YANLISI SÖZDE HÜKÜMET İSTİFA ETTİ .

İstifa kararının, Akile Salih'in, Hafter'in kontrolündeki Merc kentinde ağırlaşan yaşam şartları sebebiyle başlayan protestoların nedenlerini tartışmak için hükümetle yaptığı acil toplantı sırasında bildirildiği belirtildi.

Libya el-Ahrar kanalının, Libya Suç İzleme Örgütüne dayandırdığı bilgiye göre, Hafter milislerinin Merc kentindeki göstericilere ateş açması sonucu 1 kişi ölmüş, 1 kişi de yaralanmıştı.

"February" kanalı ise dün gece saatlerinde Bingazi, Merc ve Beyda kentlerinde sokağa çıkan göstericilere ateş açılması sonucu 5 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

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