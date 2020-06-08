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Libya’da Hafter'i destek veren Wagner, camiyi kundakladı! Hedef İslam... | Video

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Giriş: 08.06.2020 13:07
Güncelleme:08.06.2020 13:14
Libya'da gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter destek veren Rus paralı asker Wagner birlikleri, Ain Zara bölgesinde camiyi kundaklayarak, İslam karşıtı yazılar yazdı. İslam'ı hedef alan bu olay "Türkiye neden orada?" diyenleri akıllara getirdi.

Libya'nın Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Sirte kentinde ilerleyişini sürdürürken,ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter destek veren Rus paralı asker Wagner birlikleri, geri çekildikleri bölgeleri tahrip etmeye devam ediyor.



İSLAM KARŞITI YAZILAR!

Ulusal Mutabakat Hükümeti yetkililerinden elde edşilen bilgilere göre, Wagner birlikleri başkent Trablus'un güneyindeki Ain Zara bölgesinde bulunan Niffati Camisi'ni kundakladığı, caminin duvarına İslam karşıtı ifadeler yazdığı öğrenildi.

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