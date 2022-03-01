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Lavrov: Batı, NATO üyesi olmayan eski SSCB ülkelerinde askeri tesisler oluşturmaktan vazgeçmeli

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Giriş: 01.03.2022 14:23
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Batılı ülkelerin, NATO üyesi olmayan eski SSCB ülkelerinde askeri tesislerin oluşturulmasından vazgeçmesi gerekiyor." dedi.
Lavrov: Batı, askeri tesisler oluşturmaktan vazgeçmeli
Lavrov: Batı, askeri tesisler oluşturmaktan vazgeçmeli
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