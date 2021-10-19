Lav nehri evleri böyle yuttu! La Palma Adası'nda lavlar 1 ayda bin 956 binayı kül etti

La Palma'da Yanardağ, ilk patlamasından bir ay geçmesine rağmen hala aktif. İspanya'nın kanarya Adalar’ından biri olan La Palma'da volkan, bugün de lav püskürtüyor. Kanarya Adaları’nın en büyük ikinci adası La Palma'da ilk patlama 19 Eylül'de yaşanmıştı. Bir aydır püskürmeye devam eden lavlar yüzünden 600 hektar ormanlık alan yok oldu.