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La Palma Adası'nda patlayan yanardağın lavları okyanusa ulaştı

ahaber.com.tr
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Giriş: 29.09.2021 10:59
19 Eylül'den bu yana aktif olan İspanya'nın güneybatısındaki Kanarya Adaları grubundan La Palma'daki Cumbre Vieja Yanardağı lav püskürtmeye devam ediyor. Yanardağdan püsküren lavlar 10 günde Atlas Okyanusuna ulaştı. Elektrik direklerini devirerek sahil otoyolunu aşan lavlar uçurumdan denize aktı. Uzmanlar lavların deniz suyu ile temasının kimyasal reaksiyona neden olacağı uyarısında bulundu.
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