Kuzey Kore’den balistik füze denemesi! Japonya: Füze denemeleri kabul edilemez

Kuzey Kore lideri Kim Yong Un, geçtiğimiz günlerde ülkesinin nükleer silahlanmaya hız vereceğini açıklamıştı. Bu açıklamanın ardından Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı’ndan bir açıklama geldi. Pyongyang yönetiminin balistik füze denemesi yaptığını duyurdu.

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