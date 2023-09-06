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Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un zırhlı tren ile Rusya'ya gidecek! Putin ile silah satışını mı görüşecek?

A Haber
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Giriş: 06.09.2023 16:54
Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un Rusya'yı ziyaret edecek. Ziyarete ABD tepki gösteriyor. Ziyarete ilişkin Rusya'da neler konuşuluyor? Ayrıntıları A Haber muhabiri Agşin Kişiyev Moskova'dan aktardı.
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