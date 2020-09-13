Kuzey Kore lideri Kim Jong-un kendisini eleştiren 5 bakanlık yetkilisi idam ettirdi

Güney Kore basını Kuzey Kore lideri Kim Jong-un hakkında gündeme bomba gibi düşen bir iddia ortaya attı. İddiaya göre, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, izlediği politikaları eleştiren beş bakanlık yetkilisini infaz ettirdi.

Kim Jong-un kendisini eleştiren o isimleri infaz mı ettirdi?

Güney Kore basını Kuzey Kore Başkanı Kim Jong-un hakkında büyük bir iddia ortaya attı. Güney Kore'de yayın yapan Daily NK gazetesinin iddiasına göre Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ekonomi politikasını eleştiren 5 bakanlık yetkilisini bir infaz ekibine öldürttüğü ileri sürüldü.

Gazeteye konuşan kaynak, öldürülen beş kişinin 30 Temmuz'da Kuzey Kore hükümetinin ticaret ve finans alanındaki sorunları çözemediğini eleştirdikten sonra vurulduğunu iddia etti.