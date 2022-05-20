20 Mayıs 2022, Cuma
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Adı Sevgi
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Kraliçe Elizabeth geleneksel bahçe partisine katılmadı
İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Buckingham Sarayı geleneksel "Kraliçe Elizabeth’in Bahçe Partisi"ne ev sahipliği yaptı. Ancak partide bu yıl Kraliçe Elizabeth yoktu. Onun yerine Cambridge Düşesi Kate Middleton binlerce davetliyi sarayın bahçesinde ağırladı.