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Kraliçe Elizabeth geleneksel bahçe partisine katılmadı

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Giriş: 20.05.2022 15:35
İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Buckingham Sarayı geleneksel "Kraliçe Elizabeth’in Bahçe Partisi"ne ev sahipliği yaptı. Ancak partide bu yıl Kraliçe Elizabeth yoktu. Onun yerine Cambridge Düşesi Kate Middleton binlerce davetliyi sarayın bahçesinde ağırladı.
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