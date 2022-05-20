Kraliçe Elizabeth geleneksel bahçe partisine katılmadı

İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Buckingham Sarayı geleneksel "Kraliçe Elizabeth’in Bahçe Partisi"ne ev sahipliği yaptı. Ancak partide bu yıl Kraliçe Elizabeth yoktu. Onun yerine Cambridge Düşesi Kate Middleton binlerce davetliyi sarayın bahçesinde ağırladı.

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