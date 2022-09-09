09 Eylül 2022, Cuma
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Kraliçe 2. Elizabeth'e veda ne zaman? Bir tahtta 70 yıl... İşte 1 yaşından itibaren Kraliçe Elizabeth'in fotoğrafları
Kraliçe Elizabeth 96 yaşında hayata gözlerini yumdu.Tam 70 yıldır İngiltere tahtında oturan Kraliçe 2. Elizabeth'in cenaze hazırlıkları da yıllardır detaylı şekilde planlanıyordu. Kraliçe'nin ölümünden sonra yapılacaklar konusunda bizzat kendisinin de çalıştığı biliniyordu. Kraliçe'nin ölümüyle birlikte son derece detaylı bir plan da uygulamaya konuldu. Detayları A Haber muhabiri Alpaslan Düven aktardı.