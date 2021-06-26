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Kovid-19 ölümler son 6 ayın zirvesinde! Rusya'da Delta varyantı şoku |Video

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Giriş: 26.06.2021 22:04
Rusya’da ilk olarak Hindistan'da görülen Delta varyantı etkisi sürüyor. Günlük yeni vaka sayıları 20 bini geçerken, yeni tip koronavirüs kaynaklı hayatını kaybedenleri sayısı ise son 6 ayın zirvesini gördü. Peki ülke bir günde kaç kişi hayatını kaybediyor? Ayrıntılar haberimizde...

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